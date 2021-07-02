شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يفتتح تجديدات بيت أجابيه بوادي النطرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الخميس، بيت المؤتمرات «أجابيه» بوادي النطرون، التابع لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، بحضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة، وممتاز جرجس، نائب رئيس الهيئة، وأعضاء مجلس إدارة بيت «أجابيه»، وعدد من قيادات الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

كما شارك رئيس الطائفة الإنجيلية في افتتاح مجموعة التجديدات بالبيت، من قاعات وغرف وحمام سباحة جديد، وقاعة ألعاب رياضية مهداة من وزارة الشباب والرياضة.