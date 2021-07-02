شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يشهد فعاليات صالون ٣٠ يونيو بعنوان «الجمهورية الجديدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مساء اليوم، احتفالية أولى فعاليات صالون 30 يونيو «الجمهورية الجديدة»، وما تم إنجازه وحصاد الـ 7 سنوات منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، وذلك بقصر ثقافة الزقازيق.

بدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وعرض فيديو لإنجازات رئيس الجمهورية، وما شهدته القطاعات الخدمية من طفرة كبيرة انعكست على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

كما تم عرض فيديو تسجيلي عن إنجازات وزارة الشباب والرياضة، يتضمن البرامج التدريبية للشباب، والمراكز الشبابية والأندية التي تم تطويرها أو إنشاؤها لاستثمار طاقات الشباب، بالإضافة إلى استعراض فرص الاستثمار في العديد من المنشآت الرياضية بمختلف محافظات الجمهورية، أعقبه بعد ذلك مجموعة أغانٍ وطنية نالت استحسان وإعجاب الحضور .

حضر الاحتفال الدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبني عبدالعزيز نائبي المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام، وأشرف رشاد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، ومحمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وشباب الشرقية.