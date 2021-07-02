شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لشكاوى الأهالي : كاميرات مراقبة ورادار بمحور العصار في شبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإدارة العامة لمرور القليوبية الانتهاء من تركيب رادار وكاميرات مراقبة لضبط المخالفات ومراقبة الطريق بمحور الفريق العصار استجابة لشكاوى المواطنين بحي شرق شبرا الخيمة، بشأن تكرار الحوادث في هذه المنطقة نتيجة تجاوز السرعات المقررة والقيادة برعونة وذلك بالتعاون مع إدارة مرور القليوبية.

قالت الإدارة العامة لمرور القليوبية إنها تلقت العديد من الشكاوى من قبل المواطنين بشأن تكرار الحوادث في هذه المنطقة، نتيجة تجاوز السرعات المقررة والقيادة برعونة، مما يؤدى إلى حدوث إصابات ووفيات بين المواطنين الذين يعبرون الطريق سيرا على الأقدام، وذلك بالتعاون مع محافظة القليوبية.

وأشارت إلى أنه تم ربط هذه الكاميرات والرادار بغرفة عمليات المرور المركزية، لسرعة لرصد المخالفين والمتجاوزين للسرعات المقررة على المحور حفاظا على أرواح المواطنين واتخاذ اللازم والإجراء القانونى حيالهم على الفور.