شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور حسام موافي عن لجوء أطباء لتشخيص الأمراض وتقديم العلاج عبر الهاتف : كارثة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن العلاج في الطب هو علاج السبب، موضحًا أن بعض المرضى يتهمون الأطباء بالباطل.

وتابع خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يخشى تقديم العلاج عبر التليفون، موضحًا أنه يقدم توعية بناء على الأعراض التي يذكرها المريض، وليس تشخيصًا للمرض.

وأشار إلى أنه يشخص المرض، وفقًا لعدد من الطرق وهي، كلام المريض عن التاريخ المرضي الخاص به، الفحص والكشف السريري، السماعة، أخيرًا الأبحاث وهي الأشعة والتحاليل.

واستطرد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني: الهدف من الطب هو التشخيص، حيث إن تخرج طالب الطب في الجامعة دون أن يعرف كيفية التشخيص، فإن هذا بمثابة كارثة.