شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يحبط تهريب «الجواهر اللماعة في استحضار ملوك الجن في الوقت والساعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، الجمعة، من ضبط محاولة تهريب كتاب أثري بالمخالفة لقانون حماية المخطوطات رقم 8 لسنة 2009 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

فأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران شركة «أورال» القادمة من موسكو، تم إيقاف راكب أوروبي من أصل مصري حاول الاندساس وسط مجموعة سياحية، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء مخالفة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي.

وبتفتيش حقائبه تبين وجود كتاب قديم بعنوان «الجواهر اللماعة في استحضار ملوك الجن في الوقت والساعة» وعناوين أخرى، وتم تشكيل لجنة للمعاينة من الوحدة الأثرية بالمطار وانتهي تقريرها بالاشتباه في أثرية الكتاب، على ان يتم العرض على اللجنة العليا المتخصصة من الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية، وتبين أن الأوراق الملتصقة بجلدتي الغلاف تخضعان لقانون المخطوطات رقم 8 لسنة 2009 وتعديلاته، وتقرر مصادرة الكتاب لصالح قسم المخطوطات بدار الكتب والوثائق القديمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 68 لسنة2021 بالواقعة، وغحالة الراكب للنيابة المختصة.