شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى فرشوط يسجل صفر كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ضياء الدين محمد، مدير مستشفى فرشوط المركزي، والمخصص به قسم لعزل مصابي فيروس كورونا، أن المستشفى سجل صفر إصابات كورونا بعد خروج آخر حالة لمُسنة.

وأضاف أنه تقرر خروج آخر حالة مصابة بفيروس كورونا لسيدة تبلغ من العمر 65 عامًا، بعد قضائها 9 أيام داخل قسم العزل بالمستشفى تتلقى العلاج، وتحول نتيجتها من إيجابية لسلبية.

وأوضح ان قسم العزل المنزلي بمستشفى فرشوط به 60 سريرًا كانت جميعها مشغولة بالمصابين، وتم شفاؤهم وخروجهم جميعًا بعد تلقي فترة العلاج كاملة بتطبيق بروتوكول وزارة الصحة.