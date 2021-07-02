شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: تسجيل أكثر من 73 ألف طلب لمبادرة إحلال المركبات.. وإنهاء إجراءات 27 ألفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الدكتور طارق عوض المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، عن تسليم 2427 سيارة ضمن المبادرة فى النصف الثانى من يوليو الجارى، قائلا: "تقدم أكثر من 73 ألف طلب من المواطنين على الموقع الإلكترونى، والذين ينطبق عليهم الشروط 43 ألف طلب، منهم 27 ألف طلب أنهوا الإجراءات لاستلام السيارة، ورفض 4 آلاف طلب بسبب أن لديهم سيرة سيئة فى البنوك وأسباب ائتمانية تخص البنوك".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم المذاع على قناة دى أم سى تقديم الإعلامية دينا عصمت: "شروط المبادرة الرئاسية لابد أن تكون السيارة ملكية المواطن ولا تقل عن عامين، والمبادرة تستهدف السيارة التى مر عليها 20 عاما، وتقدم الحافز الأخضر لكل المتقدمين".

وتابع: "الحافز الأخضر مقدم من وزارة المالية، ويتم سداده كمقدم للسيارة الجديدة فى حالة الملاكى يسدد 10% بحد أقصى 22 ألف جنيه، والتاكسى الحافز الأخضر 20% ويسدد 45 ألف جنيه من قيمة السيارة، والميكروباص الحافز الأخضر 25% وبحد أقصى 65 ألف جنيه".