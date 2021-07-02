شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء الإثيوبية: قوات تحرير جبهة تيجراى تدمر سد "تكازي" بإثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأنباء الإثيوبية، نقلا عن مكتب تقصي الحقائق لحالة الطوارئ الإثيوبي، إن "الجبهة الشعبية لتحرير تجيراي دمرت سد تكازي بهدف عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية في الإقليم."

وكانت الحكومة الاثيوبية قد أعلنت وقف إطلاق النار في الإقليم، وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من خمسة ملايين شخص في حاجة ماسة إلى الغذاء والمساعدات في منطقة تجيراي، بينما هناك نحو 350 ألف شخص على الأقل على حافة المجاعة.

وأضافت الوكالة: "قامت الجبهة بتدمير سد تكازي والذي يعتبر أحد منافذ وطريق توصيل المساعدات الإنسانية في الإقليم".