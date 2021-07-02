علاقة آثمة وسهرة حمراء لم تكتمل.. كواليس سقوط عاطل من الطابق الـ13 بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

علاقة غير شرعية ولقاء حميمي بحث من خلال مسجل خطر عن إشباع رغباته الجنسية غير عابئ بما قد تؤول إليه الأمر. لم يدر صاحب السجل الجنائي غير الناصع أن شهوته قد تكلفه حياته ويكون المشهد الأخير له جثة طائرة من أعلى 13 طابقا.

اتصال هاتفي جمع مسجل خطر بفتاة تربطهما علاقة غير شرعية طمأنته بأن الأجواء مناسبة لحضوره ومن ثم قضاء سهرة حمراء سويا.

لم يتردد العشيق في الذهاب إلى منزل محبوبته التي أعدت كل شئ كما هي عادة لقاءاتهما الآثمة لكن ثمة جديد غير مرغوب فيه طرأ على السيناريو المنشود انتهى برحيل أحد العشيقين.

تلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم الهرم إشارة من مستشفى الهرم بوصول جثة شخص إثر سقوطه من علو.

التحريات الأولية للعقيد محمد الصغير مفتش فرقة الهرم، أشارت إلى سقوط عاطل من الطابق الـ13 بعدما اختل توازنه.

بتكثيف التحريات، توصلت جهود الرائد عبد الباقي أمين والرائد محمد سعودي معاوني مباحث الهرم، أن المتوفى كان يقضي سهرة حمراء لدى عشيقته لكن فوجئ الاثنان بحضور أحد أفراد أسرتها فهم للهرب عبر سطح العقار قبل أن يختل توازنه ويسقط جثة هامدة من أعلى 13 طابقا.

وجرى إيداع الجثة مشرحة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.