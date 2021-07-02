قطع مياه الشرب في 3 مناطق وضعفها بمنطقتين بالجيزة 8 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تعلن محافظة الجيزة، قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع الـمـيـاه عن مناطق (مساكن ضباط الرماية والشباب – حدائق الأهرام) وضعفها في منطقتي فيصل والهرم، لـمـدة 8 سـاعـات، اعـتـبـارًا مـن الساعة 10 مساء اليوم الجمعة حتى الساعة 6 من صباح السبت.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى تحويل مسار خط قطر 1200 مم من خط طرد بولي إيثلين عالي الكثافة (hdpe) بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي لأعمال تطوير الطريق المحيط بالمتحف المصري.

ووجّه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب ورئيس حي الهرم بسرعة إنهاء الأعمال والالتزام الكامل بالمواعيد المحددة دون تجاوزها.