السيسي وبن زايد يشهدان انطلاق مهرجان سباق الهجن في العلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، شارة انطلاق مهرجان سباق الهجن بالعلمين، وشاهد الرئيس وضيفه انطلاقة أشواط السباق في اليوم الأول من المهرجان.

وتضمنت انطلاقة أول أيام المهرجان 4 أشواط على مسافة 3 كيلو مترات ستنطلق في افتتاح المهرجان الذي يقام بدعم ورعاية اتحاد الهجن الإماراتي.

وقال عيد حمدان رئيس اتحاد الهجن الرياضي المصري، إن انطلاقة أشواط اليوم تتكون من شوطين يتم خلالها قيادة الهجن بواسطة راكب بشري من شباب صغار تم تجهيزهم بكافة ملابس ومعدات الأمان، وشرطين بالراكب الآلي الذي يتحكم في تشغيله أصحاب الهحن من داخل سيارات تسير بجوار مسار مضمار السباق.

وأضاف أن فعاليات السباق تحظى باهتمام من ملاك الهجن الذين حضروا من كافة محافظات مصر، ويشارك قيادات اتحاد الهجن الإماراتي الداعم للبطولة في حضور الفعاليات وتنظيمها ويقوم محكمين من اتحاد الهجن المصري بإجراء تحكيم السباق عند نقطة البداية والنهاية لتحديد زمن الفوز وأول 10 فائزين، ولجنة فنية تحدد فئة ونوعية الهجن المشاركة.

وأشار إلى أن الفعاليات مقررًا لها أن تتواصل حتى مساء غد بعدد 30 شوطًا.