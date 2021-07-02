بعد ساعات.. قطع المياه عن 4 مناطق في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع مياه الشرب خلال ساعات، عن مناطق: (امتداد 15 مايو- سجن 15 مايو- مدينة الأبطال والمثلث بحلوان)، لمدة 10 ساعات اعتبارًا من العاشرة مساء حتى السادسة من صباح غدٍ السبت.

وأرجعت الشركة في بيان لها سبب الانقطاع لقيام الشركة بالأعمال المدنية بمحطة مياه التبين، والذي يستلزم تخفيض الضغوط بالتوسع الفرنساوي بالمحطة.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأعلنت الشركة تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وحال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.