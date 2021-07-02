لوحات "السلك سكرين" هدايا جناح الأزهر لزواره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

جذبت ورش الرسم والطباعة الحريرية -السلك سكرين- بجناح الأزهر الشريف رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث التف الزائرون حول طاولات الطباعة الحريرية، وانجذب لها العديد من الأسر والأطفال والشباب، الذين اختاروا طباعة صورة فضيلة الإمام الأكبر على لوحاتهم.

وتعد تقنية الطباعة الحريرية من أهم أنشطة التربية الفنية بقطاع المعاهد الأزهرية، وهي تقنية تهتم بالطباعة الغائرة والبارزة على المنسوجات والأقمشة باستخدام العجائن المائية لمادة الفوم الشفافة والملونة، و يقوم الأزهر الشريف بتعليم الطلاب الطباعة وتعريفهم بالخامات المستخدمة ورفع مهاراتهم.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الخامس على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥٢ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان منها: قاعة افتراضية للندوات، وركن للفتوى، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.