شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة الشبابية والرياضية بالغردقة تستضيف اجتماعات رسمية لـ 7 محافظات من الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للمنشآت أولي الإجتماعات الرسمية بالمدينة الشبابية والرياضية بالغردقة بعد تطويرها .

ذكر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن عقد مثل هذا اللقاء في المدينة الشبابية بالغردقة بعد بمثابة تدشين للمدينة بعد تطويرها ورفع كفاءتها والتي تعتبر أحد الصروح الشبابية الهامة والتي تتسع لأكثر من 450 شاب وفتاة، وتحتوي على مسرح وقاعات ورش عمل وملاعب متنوعة وشاطئ خاص.

واستضافت المدينة الشبابية والرياضية بالغردقة؛ مديريات الشباب والرياضة من عدد محافظات الصعيد وهي؛ أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، بني سويف فضلاً عن محافظة البحر الأحمر، وذلك لمناقشة الخطط الاستثمارية واحتياجات مراكز الشباب في هذه المحافظات.

ويعد اللقاء الثاني من نوعه بعد عقد اللقاء الأول بالمدينة الشبابية ببورسعيد بمحافظات: بورسعيد والدقهلية والشرقية والإسماعيلية ودمياط شمال وجنوب سيناء، ومن المزمع استكمال باقي المحافظات في لقاءات لاحقه.

جدير بالذكر أن الإدارة المركزية للمنشآت اعتمدت هذا الأسلوب الجديد، والذي يعتمد على التنسيق المباشر والتحاور مع المديريات وعقد لقاءات حوارية ومناقشة كافة الخطط والاحتياجات بشكل واقعي وملموس، كما يشارك في هذه اللقاءات ممثلين عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبنك الاستثمار القومي.