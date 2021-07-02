شكرا لقرائتكم خبر عن «دراسات إسلامية الإسكندرية»: تصحيح 111 مادة إلكترونيا بمجموع 40555 ورقة امتحانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أسدلت كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات فى جامعة الأزهر بالإسكندرية، الستار على امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي 2020/ 2021، أمس.

وأعلنت وحدة التصحيح الإلكتروني بالكلية، الانتهاء من تصحيح كل المقررات التي تم اختبارها بنظام البابل شيت، حيث تم الانتهاء من تصحيح 111 مادة إلكترونيا، وبلغ عدد الأوراق في مجموعها 40555 ورقة.