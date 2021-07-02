شكرا لقرائتكم خبر عن الحماية المدنية بالإسكندرية تنتشل جثتين من أسفل عقار الدخيلة المنهار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشلت قبل قليل، قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، جثتين من تحت أنقاض عقار الدخيلة المنهار وهما "نورا صابر 67 عاما، وعبير 37 عاما"، ليرتفع عدد ضحايا العقار لـ5 متوفين، وجارى البحث عن جثة أخري.

تمكنت الحماية المدنية بالإسكندرية، من استخراج جثة شاب فى العقد الثانى من العمر، كان فى زيارة لأحد أقاربه وانهار المنزل عليهم، ولم يتمكن من الخروج، ولا يزال البحث جارى عن الضحايا.

وكانت قد نجحت قوات الحماية المدنية والإنقاذ بالإسكندرية، من استخراج سيدة من أسفل عقار الدخيلة المنهار بعد أكثر من 15 ساعة من الانهيار تدعى نادية موسى 55 عام وتم نقلها إلى المستشفى حالتها مستقرة .

وتواصل الحماية المدنية بالإسكندرية البحث عن ضحايا أسفل عقار الدخيلة المنهار لليوم الثانى على التوالى بعد أن قررت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إخلاء 4 عقارات مجاورة لعقار الدخيلة المنهار بالإسكندرية حفاظا على سلامة المواطنين وقطع كافة المرافق لاستكمال اعمال البحث عن ضحايا أسفل العقار.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية من من إنقاذ شخص يدعى السيد "أحد ضحايا عقار الدخيلة الجبل المنهار بحى العجمى غرب الإسكندرية بعد أكثر من 6 ساعات قضاها تحت الأنقاض، وذلك عقب قيام قوات الحماية المدنية من تحديد مكانه بالاستكشاف تحت الأنقاض بأجهزة حديثة.

كما تم انتشال جثة عمرو صابر رجب الشهير ب" كريم " من تحت أنقاض عقار، فيما لا يزال البحث عن أسرته ومن المتوقع العثور عليهم فى نفس مكانه.

وكان رجال الحماية المدنية قد تمكنوا من تحديد احد الاشخاص وأسرته التى لا تزال تحت أنقاض العقار، تمهيدا لإنقاذه وان كان معه أحد من أسرته.