توريد 22 طن قمح محلي لصوامع إسنا وأرمنت في ختام موسم التوريد بالأقصر

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، عن توريد 22 ألف طن و686 كيلو قمح محلي للصوامع والبناكر في فى مركزى إسنا وأرمنت بجنوب الأقصر، بنسبة 66.7 % من السعة التخزينية للمحافظة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا .

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012