شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 22 طن قمح محلي لصوامع إسنا وأرمنت في ختام موسم التوريد بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، عن توريد 22 ألف طن و686 كيلو قمح محلي للصوامع والبناكر في فى مركزى إسنا وأرمنت بجنوب الأقصر، بنسبة 66.7 % من السعة التخزينية للمحافظة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.
وأشار وكيل وزارة التموين بالأقصر إلى انتهاء موسم توريد القمح إلى المواقع التخزينية لشون وبناكر وصوامع إسنا وأرمنت.