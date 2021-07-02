شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على أرض زراعية بمساحة 175 مترا بأرمنت غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، بأنه تم رصد مخالفة تعد على أرض زراعية بالحفر استعدادا لعمل قواعد خرسانية على مساحة ١٧٥م٢ بناحية حوض الـ ٥٧ بقرية الرياينة .

وأضاف أن أعمال الإزالة في المهد تمت بردم جميع الحفر على كامل المسطح وإعادة الشىء لأصله واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف، وتحرير المحاضر اللازمة له لعرضها على النيابة العامة .

وتمت أعمال الإزالة تحت إشراف رئيس قرية الرياينة ومشرفي التنظيم بالقرية ومسؤولي المتابعة الميدانية بالمركز ومشرف الحوض .

جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.