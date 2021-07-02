شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع صيدلية وضبط أدوية منتهية الصلاحية في حملة على الصيدليات والمستشفيات الخاصة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة التفتيش الصيدلي، بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، حملة مشتركة للمرور علي الصيدليات والمنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة الإبراهيمية، للتحقق من مدى التزامها بالقوانين المنظمة للعمل وضبط المخالف منها، والتأكد من توزيع المنتج الدوائي من منافذه القانونية المرخصة، مما ينعكس ذلك علي منع تسرب الأدوية المخالفة للأسواق، والإرتقاء بمستوي جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين ، وذلك في إطار خطة المديرية لتكثيف جهود إدارة التفتيش الصيدلي والعلاج الحر الهادفة نحو إحكام الرقابة علي سوق الدواء، وضبط الصيدليات المخالفة ضماناً لتوفير مستحضر دوائى آمن للمواطنين، وأحكام الرقابة علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط ٥٣٥ مخالفة دوائية، تنوعت ما بين أدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية معدة للبيع، بالإضافة لأدوية صدر ضدها منشور من وزارة الصحة بمنع تداولها، وتم تحريز المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

وفي سياق متصل قام مفتشي الحملة بتشميع صيدلية أخري داخل المدينة صادر بحقها قرار غلق إداري لمخالفة عدم تعيين مدير، كما شن مفتشي العلاج الحر والصيدلة حملة علي مستشفي خاص بمركز الابراهيمية، تم خلالها ضبط وتحريز ما يقرب ٢٠٠ وحدة دوائية عبوة و أمبول وقطعة وزجاجة ، منها أدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع وغير صالحة للأستخدام الأدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إستمرار الحملات المكثفة لمفتشي الصيدلة والعلاج الحر ومختلف الإدارات الرقابية بالمديرية علي جميع المنشآت الحيوية بالمحافظة، مؤكدا عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لمديري الصيدلة والتفتيش الصيدلي والعلاج الحر، ولجميع المشاركين في الحملة للجهود المخلصة المبذولة حفاظاً علي صحة المواطنين بمحافظة الشرقية.