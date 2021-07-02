شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام العليا للأخوة الإنسانية ومساعد المدير العام لليونيسكو يناقشان التعاون في مجال التعليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، والمستشار السابق لشيخ الأزهر، وستيفانيا غيانيني مساعد المدير العام للتربية باليونيسكو، سبل التعاون المشترك في مجال ربط التعليم بقيم العدل والسلام التي نصت عليها «وثيقة الأخوة الإنسانية» الموقعة بين كلا من شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان اوائل فبراير من العام 2019 بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وعلق «عبدالسلام» على نتائج اللقاء الذي جمعه وستيفانيا غيانيني مساعد المدير العام للتربية باليونيسكو، ومشاركة إيرينا بوكوفا، عضو اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك قائلا: «التعليم يجمع اليونسكو ولجنة الأخوة الإنسانية في هدف مشترك للوصول بمبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية إلى أجيالنا القادمة».

وأضاف:«كان هذا محور نقاشي والعزيزة إيرينا بوكوفا مع ستيفانيا غيانيني، مساعدة المدير العام للتربية باليونسكو، حيث اتفقنا على العمل المشترك، لربط التعليم بقيم العدل والسلام».

جدير بالذكر، أن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية تولي اهتماما كبيرا بنشر مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية في مجالات التربية والتعليم من خلال تبني العديد من المبادرات الطموحة في هذا المجال بالتعاون مع المؤسسات الدولية المختصة.

