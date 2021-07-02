شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 649713 طن قمح لصوامع وشون الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،الحصاد الإسبوعي لسنابل القمح مع وكيلي وزارتي الزراعة و التموين، للإطمئنان على مدى سلامة وصوله لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 47 صومعة وبانكر وشونه مطورة حكومية وخاصة ،تكفي لتخزين إحتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.

أشار محافظ الشرقية أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتي اليوم لصوامع وشون الشرقية، بلغت 649713 طن و 597 كيلو ، حيث تم توريد 57167 طن و 992 كيلو قمح لصوامع الحسينية ذات سعة تخزينية تقدر 20 ألف طن ، و لصوامع أبو حماد ذات سعة تخزينية 20 ألف طن تم توريد 45987 طن و 775 كيلو قمح ، كما تم التوريد لصوامع ههيا ذات سعة تخزينة 20 ألف جنية تقدر بحوالي 45280 طن و 49 كيلو قمح ،فيما استقبلت صوامع صان الحجر البحرية ذات سعة تخزينية 25 الف كمية قدرها 63623 طن و 770 كيلو قمح ، وكذلك صوامع الكسارة بالصالحية الجديدة ذات سعة تخزينية 70 ألف طن استقبلت كمية مقدارها 47234 طن و 120 كيلو قمح ، فيما استقبلت صوامع الزقازيق المعدنية ذات سعة تخزينية 15 ألف طن كمية قدرها 14962 طن و 87 كيلو قمح ، بينما تم توريد كمية قدرها 3450 طن و434 كيلو قمح لصوامع مضرب الزقازيق ذات سعة تخزينية 10 آلاف طن ، كما استقبلت صوامع المني ذات سعة تخزينة 50 ألف طن كمية من القمح المورد قدرها 49221 طن و 35 كيلو قمح ، وأيضاً تم توريد 35417 طن و 10 كيلو قمح لصوامع العاشر من رمضان ذات سعة تخزينية 35 ألف طن.

وفي سياق متصل أوضح محافظ الشرقية ، أن إجمالي الأقماح الموردة حتى اليوم لكل من الصوامع والشون والبناكر التابعة لبنك التنمية والإئتمان الزراعي، والبالغ عددها 15 صومعة وشونة بلغت 36009 طن و 279 كيلو من القمح المحلي ، كما تم توريد 230712 طن و 891 كيلو قمح لصوامع وشون وبناكر قطاع شركة مطاحن شرق الدلتا والبالغ عددها 20 صومعة وشونة ، وكذلك تم توريد كمية من القمح المورد قدرها 312337 طن و 848 كيلو قمح للصوامع والشون والبناكر التابعة لشركة المصرية للصوامع والتخزين والبالغ عددها 9 صومعة وشونة، وكذلك توريد 63473 طن و 430 كيلو قمح لصوامع وشون وبناكر مطاحن شمال القاهرة البالغ عددها 2 صومعة وشونة، بالإضافة إلى توريد 7180 طن و 149 كيلو قمح لصوامع وشون وبناكر مطاحن جنوب القاهرة و البالغ عددها 1صومعة وشونة، ليبلغ إجمالي التوريد حتي اليوم 649713 طن و 597 كيلو ، وقد تم الإنتهاء من حصاد 408898 فدان وهي المساحات المستهدفة لهذا العام بمؤشرات حصاد مبهرة.

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية، وإرتداء الكمامة الواقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذلك متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لإستقبال الأقماح من المزارعين ، طبقاً لأسعار التوريد وفقاً لقرار مجلس الوزراء على تحديد أسعار القمح للعام 2021، بحيث تكون بسعر 725 جنيه للأردب لدرجة نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بزيادة تقدر بقيمة 25 جنيهاً عن أسعار العام الماضى.