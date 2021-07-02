شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر «التحولات الدينية والحضارية بين النظرية والممارسة» يواصل فعالياته بمشاركة دولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك علماء وأكاديميون دوليون في فعاليات مؤتمر «التحولات الدينية والحضارية بين النظرية والممارسة» الذي انطلقت فعالياته عبر الانترنت والذي ينظمه كل من معهد الدراسات والتربية الاسلامية بجامعة مونستر ومعهد العلوم الاسلامية بجامعة توبينجن والجمعية العربية للحضارة والفنون الاسلامية وبمشاركة خبراء واساتذة من جامعات الإسكندرية وحلوان والزقازيق يناقشون عدة موضوعات ترتبط بعالم ما بعد كورونا.

ويرأس المؤتمر كل من عميد معهد الدراسات الاسلامية بجامعة مونستر الاستاذ الدكتور «مهند خورشيد» وعميد معهد العلوم الاسلامية بجامعة توبينجن الدكتور «إردال طبرقياران» ورئيس الجمعية العربية للحضارة والفنون الاسلامية الدكتور «محمد زينهم» ورئاسة فخرية للمؤتمر يتولها رئيس قسم الاديان المقارنة والعميدة السابقة لكلية الدراسات الاسيوية العليا الاستاذ الدكتورة «هدي درويش» .

من جانبه، قال عميد معهد الدراسات الاسلامية بجامعة مونستر الالمانية ورئيس المؤتمر الدكتور «مهند خورشيد» ان جائحة كورونا تمثل تحديا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا كبيرا يواجه العالم، كما انه تحديا للنظام الصحي والتعليمي .

وأشار إلى دور الدين في نشر الوعي بكيفية التعامل مع هذا الازمات ضرورة التكاتف والتعاون وتوظيف الانسان للتطور والتكنولوجيا لمواجهة الوباء .

وتحدث عن أهمية المؤتمر الذي يشارك فيه متخصصون وخبراء من مصر وألمانيا والعديد من الدول وينعقد في توقيت هام للغاية ويدور حول ألية التعامل مع كورونا والتحولات الحضارية والدينية.

ومن جانبها، قالت رئيس قسم الاديان المقارنة والعميدة السابقة لكلية الدراسات الاسيوية العليا بجامعة الزقازيق الدكتورة هدي درويش- خلال المؤتمر الذي يشارك فيه باحثون ومن جامعات الاسكندرية وحلوان والزقازيق وعدة جامعات دولية- ان المؤتمر يقام في توقيت هام للغاية في ظل تحديات عالمية تتطلب التقارب والتعاون المشترك من اجل حماية الانسان ويمثل تجمعا للعلماء والخبراء من العديد من الجامعات والمؤسسات .

وأكدت أن مصر تعد ملتقي الاديان ورمزا للتعايش والتسامح ويقوم الازهر بتنفيذ العديد من الانشطة واللقاءات لنشر المفاهيم الصحيحة وبناء الحوار الفعال لنشر الوعي لمواجهة الازمات والاوبئة .

وأشار رئيس الجمعية العربية للحضارة والفنون الاسلامية الدكتور «محمد زينهم» إلى ضرورة الاهتمام بالتراث الحضاري وتطويره وتوظيفه في دفع الحركة العلمية، منوها إلى اهمية تعزيز المشاركة بين كافة المؤسسات لتعزيز التنمية والتعاون .

كما تحدث مقرر المؤتمر الدكتور «احمد فهمي عبدالسلام» عن اهمية التعايش والتعاون بين كافة الافراد ونبذ الاختلاف والافكار المغلوطة ودور الدين في نشر المعرفة والفهم الصحيح، منوها بأن المؤتمر يعد فرصة عظيمة لتجمع علماء واكاديميين ومتخصصين من مجالات متعددة لمناقشة التحولات الحضارية والدينية مع مواجهة كورونا .

وأكد أستاذ الدراسات الاسلامية بجامعة مونستر الدكتور «عاصم حفني» «ان العالم العربي شهد تحولات وتغيرات عديدة مع ثورات الربيع العربي وعقب ذلك انتشار وباء كوفيد الذي غير نظرة العالم اجمع حول ضرورة التعاون والتكاتف وتفعيل دور المؤسسات الدينية في التكاتف من اجل مصلحة وحيانة الانسان بعيدا عن الاختلافات .

وقال ان العلم له دور اهم بكثير من الاختلافات السياسية والثقافية والحضارية وان العالم عندما يواجه ازمة يحتاج إلى التكاتف وتجاوز الخصوصيات المتعددة إلى فكرة الانسان الواحد .

ويشارك في فعاليات المؤتمر وجلساته نخبة من الخبراء والعلماء منهم محمد ثروت والاستاذة الدكتورة «رشا محمد على» والاستاذ الدكتور «حسن حماد» والاستاذ الدكتور «ايهاب جلال» وعدد من الباحثين من عدة جامعات ومؤسسات بحثية مرموقة .