شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة .. 20 خطوة مهمة مطلوبة داخل لجنة الامتحان.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا على انطلاق امتحانات الثانوية العامة المقرر لها أن تبدأ 10 يوليو الجارى، نقدم فى التقرير التالى تعليمات وخطوات يجب على الطالب القيام بها داخل لجنة الامتحان.

ـ دخول لجنة الامتحان ترتدى الكمامة مع حيازة بطاقة رقم الجلوس.

ـ توجه إلى لجنة الامتحان" الفصل" وفق رقم الجلوس الخاص بك.

ـ لا تحمل تليفون محمول أو أى وسيلة غش مع دخول اللجنة بكتاب المدرسة.

ـ أجلس على المقعد المخصص لك.

ـ سوف تتسلم كراسة أسئلة وورقة البابل شيت.

ـ يجب قراءة التعليمات الموجودة على كراسة الأسئلة والبابل شيت.

ـ التأكد من عدد الأسئلة وعدم وجود أى جزء مقطوع من ورقة البابل شيت.

ـ يجب كتابة البيانات على كراسة الأسئلة بجانب ورقة البابل شيت.

ـ تشمل البيانات" الاسم رباعيا+ اسم اللجنة+ رقم الجلوس+ الإدارة التعليمية".

ـ بعد انتهاء الامتحان يجب التوقيع فى ظهر كراسة البابل شيت.

ـ إبدا الإجابة بالسؤال الذى تعرف إجابته.

ـ يجب قراء السؤال جيدا قبل الإجابة عنه.

ـ إذا أردت تغيير إجابات فى البابل شيت ضع علامة أكس" على الإجابة الخاطئة وظلل الدائرة الدالة على الإجابة الصحيحة.

ـ لا تجاوب فى كراسة الأسئلة.

ـ الإجابة فى البابل شيت فقط للاعتداد به فى التصحيح.

ـ جاوب بالقلم الجاف الأزرق أو الأسود.

ـ الاستعانة بالكتاب للوصول إلى القواعد العلمية للاسترشاد بها فى الإجابة عن بعض الأسئلة.

ـ استخدم أدواتك الشخصية فى الإجابة عن الأسئلة.

ـ لا تنسى تسليم كراسة الأسئلة + ورقة البابل شيت بعد انتهاء الامتحات.

ـ لا تسجل أسئلة على جهاز التابلت.

