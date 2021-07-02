شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة .. 20 خطوة مهمة مطلوبة داخل لجنة الامتحان.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا على انطلاق امتحانات الثانوية العامة المقرر لها أن تبدأ 10 يوليو الجارى، نقدم فى التقرير التالى تعليمات وخطوات يجب على الطالب القيام بها داخل لجنة الامتحان.
ـ دخول لجنة الامتحان ترتدى الكمامة مع حيازة بطاقة رقم الجلوس.
ـ توجه إلى لجنة الامتحان" الفصل" وفق رقم الجلوس الخاص بك.
ـ لا تحمل تليفون محمول أو أى وسيلة غش مع دخول اللجنة بكتاب المدرسة.
ـ أجلس على المقعد المخصص لك.
ـ سوف تتسلم كراسة أسئلة وورقة البابل شيت.
ـ يجب قراءة التعليمات الموجودة على كراسة الأسئلة والبابل شيت.
ـ التأكد من عدد الأسئلة وعدم وجود أى جزء مقطوع من ورقة البابل شيت.
ـ يجب كتابة البيانات على كراسة الأسئلة بجانب ورقة البابل شيت.
ـ تشمل البيانات" الاسم رباعيا+ اسم اللجنة+ رقم الجلوس+ الإدارة التعليمية".
ـ بعد انتهاء الامتحان يجب التوقيع فى ظهر كراسة البابل شيت.
ـ إبدا الإجابة بالسؤال الذى تعرف إجابته.
ـ يجب قراء السؤال جيدا قبل الإجابة عنه.
ـ إذا أردت تغيير إجابات فى البابل شيت ضع علامة أكس" على الإجابة الخاطئة وظلل الدائرة الدالة على الإجابة الصحيحة.
ـ لا تجاوب فى كراسة الأسئلة.
ـ الإجابة فى البابل شيت فقط للاعتداد به فى التصحيح.
ـ جاوب بالقلم الجاف الأزرق أو الأسود.
ـ الاستعانة بالكتاب للوصول إلى القواعد العلمية للاسترشاد بها فى الإجابة عن بعض الأسئلة.
ـ استخدم أدواتك الشخصية فى الإجابة عن الأسئلة.
ـ لا تنسى تسليم كراسة الأسئلة + ورقة البابل شيت بعد انتهاء الامتحات.
ـ لا تسجل أسئلة على جهاز التابلت.