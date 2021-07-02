شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اجتماعات و6 قرارات.. الحكومة تستعرض نشاطها الأسبوعى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد ‏الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 26 يونيو حتى 2 يوليو 2021، والذي تضمن الموافقة ‏على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس ‏الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة‎.‎

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قراراً بأن يكون يوم الخميس 1 يوليو 2021، ‏إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، مع ‏استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها؛ وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، بدلاً من يوم الأربعاء 30 من ‏شهر يونيو 2021‏‎.‎

هذا بالإضافة إلى الموافقة على مشروعي قرار بشأن الاتفاقيتين الموقعتين بين الحكومتين المصرية ‏والألمانية في القاهرة بتاريخ 20 مايو 2021، الأولى تخص التعاون المالي لعام 2019، والثانية تتعلق ‏بالتعاون الفني لعام 2019‏‎.‎

‎فضلاً عن الموافقة على تعديل مسار إقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" بحيث تكون إقامة المعرض ‏في متحف هيوستن للعلوم الطبيعية بولاية تكساس في الفترة من 20/11/2021 وحتى 23/5/2022، ‏ومتحف "دي يونج" بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا في الفترة من 20/8/2022 وحتى ‏‏22/1/2023، وقاعة "لافيليت" بباريس في الفترة من 1/4/2023 وحتى 17/9/2023، والمتحف ‏الأسترالي بمدينة سيدنى بأستراليا في الفترة من 25/11/2023 وحتى 19/5/2024‏‎.‎

كما تضمنت القرارات أيضاً الموافقة على طلب سفر إحدى القطع الأثرية للعرض في الجناح المصري ‏بمعرض "إكسبو دبي 2020"، حيث تم اختيار أحد التوابيت المكتشفة حديثاً "بدون مومياء" بسقارة لعرضها ‏بالجناح المصري بالمعرض، بالإضافة إلى الموافقة على طلب محافظة القاهرة بالتصرف بالبيع لقطعة ‏أرض بمساحة 3230.29 م2 بالمنطقة الصناعية بالحي السادس بمدينة نصر، والتي تشغلها شركة الشرق ‏الأوسط لصناعة الزجاج، وذلك في ضوء مدى أهمية هذه الأرض بالنسبة للشركة، لتشجيع الاستثمار ودعم ‏أنشطة الصناعة لتحفيز الاقتصاد‎.‎

وشملت القرارات أيضاً الموافقة على طلب شراء أجهزة معملية لزوم أعمال الأبحاث الخاصة بمشروع التميز ‏للبنوك الحيوية والحلول الجينية والمعلوماتية للأورام، بكلية الطب بجامعة عين شمس، عن طريق الاستيراد ‏من الخارج، في حدود خمسة ملايين جنيه، هذا بالإضافة إلى الموافقة على طلب قيام كلية الدراسات العليا ‏للطفولة بجامعة عين شمس، بشراء مشتملات‎ “Wave Guard Original Caps” ‎لزوم جهاز رسم المخ‎ ‎‎“EEGO Sport” ‎عن طريق الاستيراد من الخارج بما يعادل مبلغ 100 ألف جنيه تقريباً، وذلك لعمل ‏أبحاث علمية بالمشاركة مع قسم الأعصاب بكلية الطب بالجامعة، مما يعود بالفائدة على ذوي الاحتياجات ‏الخاصة‎.‎

وبالإضافة إلى ما سبق، تضمنت القرارات أيضاً الموافقة على طلب وزارة النقل بشأن قيام الهيئة القومية ‏للأنفاق بإسناد أعمال التغذية الكهربائية لمشروعي خطي المونوريل (العاصمة الإدارية - 6 أكتوبر)، إلى ‏الشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، لتغذية الخطين‎.‎

وإلى جانب ذلك فقد تمت الموافقة على طلب استصدار ترخيص البناء لمبنى محطة مياه الشرب والصرف ‏الصحي بمدينة سيدى عبد القادر بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعد التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى، كونه ‏مشروعاً خدمياً يفيد المواطنين، فضلاً عن الموافقة على تخفيض الرسوم المقترح تحصيلها من المسافرين ‏الراغبين في استخراج شهادات معتمدة تثبت تلقيهم الجرعات اللازمة من لقاح فيروس كورونا، لتكون بمقابل ‏مادي 100 جنيه للمصريين و10 دولارات لغير المصريين‎.‎

وأيضاً فقد تمت الموافقة على مشروع قرار بشأن الاتفاقية الموقعة بين الحكومتين المصرية، والبولندية، ‏بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، بما يستهدف تيسير دخول ‏وخروج سفر مواطني البلدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية السارية، وفقاً للقوانين المطبقة في ‏البلدين‎.‎

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم ‏عقد اجتماع لبحث عدد من المقترحات المتعلقة بتطوير الخدمة الطبية في مختلف المحافظات، وذلك ‏بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمى، والصحة والسكان، بالإضافة إلى عقد اجتماع لمتابعة جهود ‏توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للمواطنين، ومستجدات تصنيع اللقاحات محليًا، وذلك بحضور ‏وزيرة الصحة والسكان، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ورئيس هيئة الدواء ‏المصرية‎.‎

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، عقد اجتماع لاستعراض مقترحات البرنامج القومي ‏لتعميق الإنتاج المحلي، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة، ونائب رئيس بنك مصر، والمدير التنفيذي ‏لمركز تحديث الصناعة، بالإضافة إلى عقد اجتماع لمتابعة الخطوات التنفيذية للبدء في إنشاء المقر الجديد ‏لجامعة سنجور بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور وزيري التعليم العالي والبحث ‏العلمي، والمالية، ورئيس مجلس إدارة جامعة سنجور، ومسئولي وزارة المالية والهيئة الهندسية للقوات ‏المسلحة‎.‎

كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، الاجتماع الأسبوعي، حيث تم استعراض عدد من ‏ملفات العمل المهمة مثل الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العراق، وآخر المستجدات ‏الخاصة بفيروس كورونا‎.‎

إلى جانب ذلك فقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعاً مع وزير السياحة والآثار، لمناقشة واستعراض ‏عدد من ملفات عمل الوزارة مثل حركة السياحة الوافدة، والاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر، ‏بالإضافة إلى عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لمناقشة سبل جذب سياحة اليخوت، وذلك في ظل ‏توجيهات الرئيس السيسي بوضع خطة استراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر، وذلك بحضور وزراء ‏السياحة والآثار، والمالية، والنقل، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية‎.‎

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت إرسال سيادته برقية تهنئة إلى ‏الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، حيث عبر رئيس ‏الوزراء، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، عن تقديم أسمى آيات التهاني القلبية، مقرونة ‏بأطيب التمنيات للرئيس السيسي، بالتوفيق والسداد دومًا لما فيه خير مصر وشعبها الأصيل‎.‎

كما شملت الأنشطة أيضاً، تفقد رئيس مجلس الوزراء أعمال الإزالات بمنطقة "بطن البقرة" بالفسطاط بحي ‏مصر القديمة تمهيداً لتطويرها، وذلك برفقة وزيري التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ‏ومحافظ القاهرة، ونائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والرئيس التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، ‏بالإضافة إلى تفقد أعمال تطوير مجمع محاكم مصر الجديدة، حيث أثنى على الجهود المبذولة لرفع كفاءة ‏مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، وذلك برفقة وزير العدل، ومحافظ القاهرة، وبحضور عدد ‏من مسئولي الوزارة، ورؤساء المحاكم‎.‎

كما قام رئيس مجلس الوزراء بافتتاح فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت ‏شعار "في القراءة حياة"، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات، خلال الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو ‏‏2021، وذلك برفقة وزيرة الثقافة، ورئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب‎.‎