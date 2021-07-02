الجيزة: ضبط 33 حالة تحويل وحدات من الغرض السكني للتجاري بهضبة الأهرام خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

أكد أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة لا تدخر جهداً من أجل توفير كافة سبل الراحة للمواطنين ، مشيراً إلى أن قطاع هضبة الأهرام يشهد حملات مكثفة للإرتقاء والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين به.

وأضاف راشد في بيان له الجمعة، أن المحافظة تمكنت خلال أسبوع من ضبط 33 حالة تحويل الوحدات من الغرض السكنى إلى الغرض التجارى بقطاع هضبة الأهرام، حيث تم على الفور إيقاف الأعمال وسحب المعدات والمواد المستخدمة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشملت المجهودات رفع المخلفات والرتش من قطع الأراضى الفضاء غير المسورة وتمهيدها لإستخدامها كساحات انتظار سيارات ورفع ٥٠٠ طن مخلفات بقطع أراضي فضاء غير مسورة بمنطقة ك وتحويلها إلى جراج لخدمة القاطنين في المنطقة إلى جانب بدء أعمال تطوير شارع وميدان الثروة المعدنية.

وضمت المجهودات التى تم تنفيذها بقطاع هضبة الأهرام رفع عدد من الحواجز الحديدية أمام العقارات إلى جانب شن عدد من الحملات المكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة بشوارع وأسوار القطاع والتي تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فوراً وفقاً للقانون وأيضا شن حملات لرفع إشغالات للمحلات والمنشأت التجارية المخالفة والمقاهى وضبط مركبات التوك توك المخالفة، وجاري استكمال المجهودات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.​