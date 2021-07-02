يمتد لقلب العاشر من رمضان.. تعرف على مسار المونوريل خط "عدلي منصور – العاصمة الإدارية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن القيادة السياسية، وجهت بمد القطار الكهربائي LRT "المونوريل" لقلب مدينة العاشر من رمضان لخدمة المواطنين(الطلبة والعاملين بالمنطقة الصناعية المقيمين بالعاشر من رمضان والاهالي)؛ ليصبح طول مسار القطار بالكامل 103.3كم بعدد 19 محطة بعد إضافة محطات العاشر من رمضان 2و3و4؛ ليصل إلى قلب العاشر من رمضان.

ويبدأ المسار من محطة عدلى منصور ثم يمتد موازيًا لطريق (القاهرة–الاسماعيلية) الصحراوى إلى مدينة بدر، ثم يتفرع شمالاً بعدها حتى قلب مدينة العاشر من رمضان وجنوبًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة؛ ليمتد إلى المدينة الرياضية العالمية، ويتم تنفيذه على اربع مراحل:

الأولى: من محطة عدلي منصور وحتي محطة العاصمة (1).

الثانية: من بعد محطة العاصمة(1) حتي محطة العاصمة (2) "مدينة الفنون والثقافة").

الثالثة: جنوبًا بعدد 4 محطات "3 علوية+ 1 سطحية" (محطات العاصمة الإدارية 3- القيادة الاستراتيجية- المدينة الرياضية– المحطة المركزية للتبادل مع القطار السريع).

الرابعة: شمالًا إلى داخل مدينة العاشر من رمضان بعدد ثلاث محطات.

وأشار وزير النقل في بيان له، الجمعة، إلى أهمية المشروع، الذي يعتبر شريان تنمية جديدًا للمجتمعات العمرانية الجديدة (العبور– المستقبل– الشروق– هليوبوليس الجديدة– بدر– المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان– العاصمة الإدارية الجديدة).

كما أن القطار الكهربائي الخفيف LRT سيتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور، ومع القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين في المحطة المركزية، ومع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة مدينة الفنون والثقافة.