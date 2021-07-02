مرصد الأزهر: الربَاط الرقْمي.. استراتيجية "داعش" في إحياء خلافته المزعومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال مرصد الأزهر، إنه مع انتشار الثورة التكنولوجية بما تشمله من تقنيات وتطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي، سارع تنظيم "داعش" الإرهابي إلى استغلالها والاستفادة منها في نشر فكره المتطرف، وغزو عقول شبابنا بأفكاره الواهية؛ مما ساهم في "خلافته الزائفة" على الفضاء الافتراضي، رغم دحره وآلته الإعلامية على الأراضي التي كان يُسيطر عليها في العراق وسوريا.

وتابع المرصد في بيان له، الجمعة، أن المتأمل في استمرار تواجد هذا التنظيم على الشبكة العنكبوتية، سيجد أنه مرتبط بشكلٍ أو بآخر بسياسة إدارة منصات التواصل الاجتماعي التي تكفل حرية التعبير وتضمن سرية المعلومات والرسائل لكافة مستخدميها، بالإضافة إلى غزو التطبيقات المشفرة المنتشرة على الفضاء الإلكتروني والهواتف الذكية بكل بيت. علاوة على ندرة التشريعات والقوانين التي تُنظِّم وتُسيطر على تلك الفوضى العنكبوتية، لدرجة أنْ أصبحت الشبكة العنكبوتية منطقة يصعب فيها الفصل بين الحرية والأنشطة غير المشروعة، ومكانًا خارجًا عن نطاق تشريعات الدول المنفردة.

وأشار إلى أنه من بين منصات التواصل التي استغلها تنظيم "داعش" الإرهابي، منصة "تويتر"، التي تسمح بنشر المعلومات وتبادل الرسائل من خلال إدراج "هاشتاج" مناسب، بل والوصول إلى المستخدمين غير المعروفين من خارج دائرة الاتصال الخاصة بالتنظيم، وكذلك خاصية التعليق على "تويتات" المستخدمين الآخرين ووسائل الإعلام؛ الأمر الذي أتاح فرصة ذهبية لعرض الحقائق بشكلٍ زائف؛ وبهذا يُحوِّل التنظيم لصالحه الأخبار واسعة الانتشار التي تُدينه أو تعمل على تقويض سمعته ومصداقيته.

وبالرغم من القضاء على العديد من القنوات الإعلامية الرسمية لتنظيم داعش الإرهابي؛ بسبب ما تكبده من خسائر في معاقله الرئيسية، اعتمد التنظيم على مؤيديه عبر الشبكة العنكبوتية والذين يُطلق عليهم "المتابعون"، وهم الذين يرابطون في العالم الافتراضي من أجل الحفاظ على مكتسبات التنظيم الافتراضية، وإعطاء دافع روحي ونفسي لأتباعه، وبث مقاطع الفيديو والمجلات الرقمية ومختلف الأنشطة الدعائية. إذ يُكرس هؤلاء "المتابعون" أنفسهم وجهدهم لمقاومة تعليق الحسابات، والتصدي لسياسات مكافحة "التطرّف الإلكتروني" التي تنتهجها كُبرى المنصات الإلكترونية؛ ما يجعل تلك الحسابات تجسيدًا فعليًا لمعنى "الرباط الرقمي".