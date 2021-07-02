"هرمي نفسي علشان أرتاح".. انتحار سيدة من الخامس.. وزوجها يلحق بها في الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

أقدمت سيدة على الانتحار قفزًا من الطابق الخامس بمنطقة الطالبية، غرب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم خالد يسري نائب مأمور قسم شرطة الطالبية إشارة من مستشفى الهرم بوصول ربة منزل جثة هامدة وزوجها مصابًا بكسور متفرقة.

وجه العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بفحص الواقعة والوقوف على ملابساتها بالتنسيق مع الأمن العام.

تحريات العقيد عمرو حجازي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية، توصلت إلى أن سيدة أقدمت على الانتحار قفزًا من الطابق الخامس بشارع العروبة؛ بعد مشادة مع زوجها "موظف بحي شمال الجيزة" هددته خلالها بالتخلص من حياتها بسبب خلافات عائلية.

حسب تحريات المقدم محمد الجوهري وكيل الفرقة، والرائد إسلام السيد رئيس مباحث الطالبية، حاول الموظف إنقاذ زوجته فسقط من أعلى السلم الداخلي للطابق الخامس وصولاً للرابع.

فارقت الزوجة الحياة بينما نُقل الزوج إلى مستشفى الهرم وتم إيداعه غرفة العناية المركزة؛ نظرًا لسوء حالته، حيث يصارع الموت.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد عبدالتواب مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.