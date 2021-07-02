ضبط مُمرض تحرش بسيدة داخل مستشفى خاص بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

ألقت قوات الشرطة القبض على ممرض؛ لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل مستشفى خاص بمنطقة العمرانية، غرب الجيزة.

تلقى مأمور قسم شرطة العمرانية بلاغًا من سيدة تبلغ من العمر 38 سنة، تتهم ممرضًا بمستشفى خاص بالتحرش بها جسديًا.

واستمع العقيد عمرو حجازي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية، لأقوال مقدمة البلاغ التي أفادت بأنها توجهت إلى مستشفى "الندى"؛ لتلقي العلاج، لكنها فوجئت بملامسة ممرض شاب لأجزاء حساسة من جسدها فنهرته، وأسرعت لتقديم بلاغ بالقسم.

تحريات الرائد محمد نجيب رئيس مباحث العمرانية، أكدت صحة البلاغ، وتمكن معاونه الرائد هاني عجلان من ضبط المشكو في حقه.

وتبين أن المتهم "ممرض" يبلغ من العمر 25 سنة، وأقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.