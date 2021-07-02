"هقتلهم وأنتحر".. أب يهدد بقتل أبنائه.. لتعرضه للظلم.. والداخلية تكشف الحقيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله بأحد برامج القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان، متضمنًا مقطع مصور لشخص هدد خلاله بالانتحار، وقتل أبنائه، بدعوى تعرضه للظلم من مالك الشركة التى يعمل بها سائقًا.

وزعم سالف الذكر قيام بعض أفراد الشرطة بخطفه من أمام منزله، واحتجازه بأحد الجراجات، والتعدي عليه بالاتفاق مع مالك الشركة، وعدم اتخاذ قسم الشرطة المختص الإجراءات اللازمة قِبل الواقعة.

بالفحص، تبين عدم صحة ادعاءاته، وأن المذكور سبق اتهامه في عدة قضايا "قتل خطأ– إصابة خطأ– سرقة"، وسبق له العمل سائق سيارة نقل بالشركة المُشار إليها خلال عام 2017، وفي أوائل عام 2018 حدث خلاف بينه وبين مدير الصيانة بالشركة؛ لاتهام الأخير له بسرقة بعض قطع الغيار من السيارة قيادته، وتطور الأمر إلى تعدي بعض أصدقاء مدير الصيانة عليه بالضرب داخل أحد الجراجات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل الواقعة في حينه، دون تدخل من مالك الشركة، ودون حدوث ثمة تجاوزات أو تعدٍ من قِبل أيٍ من أفراد الشرطة.