"هيروين وطلقات نارية".. ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزتهما كمية من المخدرات والطلقات النارية.

كانت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على شخصين حال سيرهما بسيارة ملك وقيادة أحدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين - طبنجة - عدد من الطلقات النارية - مبلغ مالي - ميزان حساس - 4 هواتف محمولة).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج والسلاح الناري لحماية نشاطهما الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.