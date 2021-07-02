شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل مراكز ومدن محافظة المنيا، المتابعة المستمرة لحالات البناء المخالف والعشوائي، والتعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات، ورصد المخالفات، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية للتصدي لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية، وأملاك الدولة، مؤكداً على ضرورة إتخاذ الاجراءات القانونية، وتحويل المخالفات للنيابة العسكرية، لاتخاذ اللازم مع المخالفين.

من جانبها، أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، حالة تعدي على الأراضي الزراعية بالمهد، بحوض الجزيرة الصغيرة، بقرية منبال، بمساحة 12سهم، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحويل المخالف للنيابة العسكرية.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، حالتي تعدي في المهد، على الأراضي الزراعية، بمساحة ٥ قراريط، بقرية دلجا، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.