شكرا لقرائتكم خبر عن «واصل الارتفاع».. سعر الذهب في مصر وعالميا منتصف التعاملات اليوم الجمعة 2 يوليو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل سعر الذهب فى السوق المحلية، الارتفاع ظهر اليوم، الجمعة، 2 يوليو 2021، فى استجابة لتغيرات أسعار الذهب عالميًا والتى تشهد حالة من التذبذب على على مدار اليوم ، وارتفع الذهب فى مصر بقيمة 3 جنيهات بسبب ضعف القوة الشرائية محليا .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، صباح الجمعة، 889 جنيها، والذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر، 779 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا 668 جنيها والجنيه الذهب بسعر 6230 جنيهات.

وشهدت أسعار الذهب عالميا، ظهر اليوم الجمعة، ارتفاعا ملحوظا يتحيث ارتفع بقيمة 11 دولارا للأوقية، حيث ارتفعت العقود الآجلة للذهب خلال الدورة الأوروبية بنسبة 0.41%، بينما ارتفع الدولار 0.05% .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، ظهر الجمعة، 787.75 جنيه ، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,786.93 $ .

وينتظر الذهب تقرير الوظائف المنتظر الإعلان عنه ، مساء اليوم الجمعة ، والذى يحدد اتجاه الفيدرالى نحو التشديد الاقتصادى من عدمه وأى ضعف فى تقرير الوظائف سيكون دافعا للاحتياطى الفيدرالى للإبقاء على تشديد السياسة النقدية لفترة مقبلة، مما يؤثر إيجابيا على موقف الذهب وسلبيا على الدولار .

اقرأ أيضا :

ينتظر تقريرا مهما .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الجمعة 2 يوليو 2021

رغم انخفاضه في الصباح.. أسباب ارتفاع أسعار الذهب مساء اليوم الأربعاء 30 يونيو

«يتجه نحو أسوأ انخفاض من 2016».. أسعار الذهب في مصر وعالميا اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021

«يتعرض لضغوط».. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021

فقد بريقه.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الإثنين 28 يونيو 2021

ارتفع بهذه القيمة.. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الجمعة 25 يونيو 2021