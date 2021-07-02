شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يوجه بتطهير وتعقيم أسواق الماشية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والصحة، بالتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتعقيم وتطهير أسواق الماشية، بكفر الشيخ ودسوق وقلين وبيلا، وذلك عقب قرار إعادة فتحها من 1 يوليو الجاري وحتى 18 من نفس الشهر، بصفة مؤقتة، بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك، ولتسهيل حركة بيع وشراء الأضاحي.

وشدد محافظ كفر الشيخ على أخذ التعهدات اللازمة على متعهدي تلك الأسواق، بتوفير جميع الأدوات من كمامات ومطهرات لجميع المترددين على الأسواق، مع ضرورة الإلتزام بالسعة البشرية المحددة سابقا، واستمرار أعمال النظافة والتطهير والتعقيم قبل فتح الأسوق وعقب الإنتهاء منها، تجنباً لانتشار الأمراض والفيروسات المعدية حفاظاً على صحة الجميع.

وأكد المحافظ استمرار عمل الأجهزة التنفيذية بمتابعة أسواق الماشية، والغلق الفوري للأسواق المخالفة لجميع الإجراءات الاحترازية السابقة، حرصًا على صحة وسلامة جميع المواطنين، وتفعيلاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وفي إطار ذلك، تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال رش وتعقيم وتطهير سوق الماشية بالمدينة، المقرر إعادة فتحه غدًا السبت، وحتى 18 يوليو الجاري، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما تابع رئيس المدينة، حملات النظافة والتطهير والتعقيم اليومية في الشوارع والميادين والمرافق الحيوية ودور العبادة في جميع القري والمدينة، لتوفير بيئة صحية وآمنة حفاظاً على سلامة المواطنين من فيروس كورونا.

ونفذت وحدة مكافحة الملاريا بالإدارة الصحية ببيلا، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لتطهير وتعقيم سوق الماشية بالمدينة، تضمنت رش السوق بالكامل قبل انعقاده غدا السبت، على أن تستمر الحملة عقب الانتهاء من أعمال السوق، بجانب القيام بحملات لمكافحة الناموس برش الشوارع والأحياء وأماكن التجمعات في المدينة، للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين.

ولتحقيق الانضباط والحفاظ على المظهر الجمالي بشوارع المدينة، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، تحت إشراف محمد أمير ضبعون، نائب رئيس المدينة لشئون الإزالات والإشغالات، جهودها المكثفة في أعمال حملات النظافة ورش الشوارع، ورفع تراكمات القمامة والمخلفات، وتفريغ حاويات القمامة، ونقلها إلى المقلب العمومي بكوم حمامو، ورفع كافة الإشغالات بشوارع وأحياء المدينة.