شكرا لقرائتكم خبر عن كسر تنك سولار الجرار.. السكة الحديد توضح تفاصيل اصطدام قطار بسيارة نصف نقل بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مرور القطار رقم 90/ 2498 أكسبريس القاهرة /أسوان على منفذ الجزيرية بكم 602/800 بين المخادمة والجزيرية الذى يعمل بأجراس وأنوار ومعين عليه خفير منفذ وعسكرى مرور؛ اقتحمت السيارة النصف نقل رقم 9158 «ه ط س» المنفذ من الإتجاه المعاكس مما أدى إلى إصطدامها بالقطار ونتج عن ذلك وفاة سائق السيارة وكسر تنك سولار جرار القطار.

وأشارت الهيئة إلى أنه فى تمام الساعة 11.00 ظهر اليوم الجمعة الموافق 2 / 7 /2021 تم رفع السيارة وخلو الخطوط ، حيث تم ضم الإمداد الساعة 11.25 وقام الساعة 11.30 متجاوز 55 دقيقة.

ونتج عن ذلك تأخير عدد 5 قطارات بمتوسط تأخير 40 دقيقة.

وأهابت الهيئة بالسادة قائدى المركبات ضرورة توخى الحذر والإلتزام بتعليمات السكة الحديد والتعليمات المرورية أثناء عبور خطوط السكك الحديدية للحفاظ على أرواحهم وسلامة مسير القطارات.