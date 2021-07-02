شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة بشمال سيناء تواصل الاحتفال بذكرى ثورة يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، اليوم الجمعة، احتفالاتها بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو ، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، وباشراف كليب راشد مصبح مدير عام مديرية الشباب والرياضة وقيادات المديرية .

وأكد خالد مكاوى مدير إدارة التعليم المدنى بالشباب والرياضة والمتحدث الرسمى باسم المديرية، على تواصل المهرجانات الشبابية فى الصالة الرياضية والاستاد الرياضى بالعريش ومختلف مراكز وأندية الشباب على مستوى المحافظة من خلال الأنشطة الرياضية والشبابية والمعارض المعبرة عن ثورة 30 يونيو وآثارها، علاوة على مشاركة إدارة الطلائع بجميع الشعب التخصصية والتجريبية والفن التعبيرى والأغانى الفردية والجماعية لفرق الكورال والموسيقى النحاسية ، وعروض الفرق الكشفية والفنون التشكيلية والعروض الرياضية وفرق المجموعات والهويات الرياضية بالاضافه إلى فرق الجمباز.

وأضاف أنه جارى الإعداد لإقامة لقاء حوارى مع الشباب خلال الأسبوع المقبل حول ثورة 30 يونيو وآثارها فى مختلف المجالات ، وخاصة على الشباب.

يذكر أن الاحتفالات الشبابية بهذه المناسبة قد بدأت أمس بماراثون شبابى من أمام مبنى المحافظة وعدة أنشطة مختلفة فى الصالة المغطاة بالعريش .