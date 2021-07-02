شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 179 حالة إشغال وتغريم 12 مواطنًا لعدم ارتداء الكمامة في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، من حملاتها اليومية لرفع الأشغالات المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالتزامن مع متابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

وفي هذا الإطار شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوحماد، حملة لرفع الإشغالات المخالفة من الشوارع الرئيسية والميادين العامة، شملت مناطق شارع الجيش، وشارع بورسعيد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منيا القمح، بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملة لرفع الإشغالات من شارعى سعد زغلول والحدادين بالمدينة، وتطبيق القانون وتحرير محاضر للمخالفين من أصحاب المحلات وكذلك الباعة الجائلين.

كما نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، حملة مكبرة لرفع وإزالة جميع اللافتات والإعلانات غير المرخصة من الشوارع الرئيسية والميادين العامة، شملت شارع ٢٣ يوليو بامتداده من أمام مسجد النصر وحتي الساحة الشعبية.

بينما واصلت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملاتها المكبرة لرفع الإشغالات من الشوارع، أسفرت عن تحرير محضر نبش قمامة و٨ محاضر إشغال طريق، كما تم رفع وضبط ١٣٩ إشغال مخالف، وتم تغريم ٤ مواطنين لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية، وكذلك تحرير محضر ضد أحد أصحاب المقاهي لتقديم الشيشة، وتمت مصادرة ٤ شيش واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بحى أول الزقازيق، بالاشتراك مع شرطة المرافق، بشن حملة لرفع الإشغالات من شارع النقراشى وأمام القصر الأبيض، وميدان عرابى وميدان التحرير، وشارع البوسطة وشارع مولد النبي، والحلقة وكوبرى أبوعميره، وشارع محمد حسين، وشارع الشهيد طيار بالحسينية، وتم تطبيق القانون دون تهاون مع المخالفين.

في سياق متصل، شن الجهاز التنفيذي بمركز ومدينة الزقازيق، حملة موسعة أسفرت عن ضبط عدد من التكاتك المخالفه نظرًا لما تمثله من مشكلات مرورية وغيرها، وتغريم ٨ مواطنين بالمواصلات العامة لعدم ارتداء الكمامة الواقية، وعلي صعيد آخر تم رفع عدد ٤٠ حالة إشغال متنوعة أمام المحال التجارية والطرق العامة، وجار اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.