شكرا لقرائتكم خبر عن الهدوء يسيطر على شوارع مدن وقرى المنيا بسبب الموجه الحارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سيطرة حالة من الهدوء علي شوارع وميادين مدن وقري المنيا، في ظل ارتفاع درجة الحرارة، والموجه الحارة التي تشهدها محافظات شمال الصعيد، والتي تتراوح ما بين 38- 40 درجة مئوية.

وفضل المواطنين التواجد داخل المنازل لحين انكسار الموجة الحارة مساءا، وعقب غروب الشمس حيث يبدأ المواطنين التنقل للمتنزهات والحدائق .

من جانبه شدد المحافظ اللواء أسامة القاضي، علي القيام بأعمال النظافة العامة، ورش الشوارع ، وتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية .