شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة : بدء تحويلات خطوط الغاز المتعارضة مع مسار المترو بشارع الأهرام (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت محافظة الجيزة، فجر اليوم، أعمال تحويلات خطوط الغاز الطبيعى المتعارضة مع مسار محطات مشروع مترو الانفاق الخط الرابع وذلك بإجراء قطع عرضي بشارع الأهرام أمام شارع ناصر الثورة .

وأكدت المحافظة أن الأعمال بدأت اليوم الجمعة وتستمر حتى صباح يوم الأحد الموافق ٤/٧/٢٠٢١ على أن تكون الأعمال ابتداء من الساعة ١٢ صباحاً وحتى الساعة ٥ صباحاً فقط دون تعطيل حركه المرور .

وأشارت إلى أن الأعمال سوف تستلزم إجراء غلق جزئي بشارع الأهرام بالإتجاهين وتقاطعه مع شوارع ناصر الثورة والوحدة العربية والظافر خلال تلك الفترة المشار إليها.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قد وجه رئيس حي العمرانية بالمتابعة الميدانية للأعمال وسرعة رد الشئ لأصله عقب الانتهاء من الاعمال المشار إليها، مؤكداً أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامه المواطنين كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

تحويلات خطوط الغاز المتعارضة مع مسار المترو