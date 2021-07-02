شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الخامسة على التوالي..حصول المعمل المركزي لمياه الشرب بالشرقية على شهادة الأيزو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المهندس عبد الشافي عبد العزيز رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي، لحصول المعمل المركزي التابع للشركة على تجديد شهادة الاعتماد للأيزو 17025 للمرة الخامسة على التوالى، بعد إجتيازه لإجراءات المراجعة الخارجية لنظام إدارة الجودة ، وفقًا للمعايير القياسية والدولية من قبل هيئة الإيجاك الدولية والتي تم إجتيازها بإمتياز مع مرتبة الشرف الأولى ، متمنياً لكافة العاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى المزيد من التفوق والنجاح.

أكد المحافظ على ضرورة الإلتزام بإنتاج مياه نقية مطابقة للمواصفات، وكذلك التعرف علي نتائج العينات التي تُفحص بمعامل شركة مياه الشرب ،حتى يتثنى إتخاذ الحلول الفورية لمعالجة أي مشكله، مؤكداً على ضرورة التنسيق بين معامل مديرية الصحة ومعامل شركة المياه، والعمل كفريق واحد من أجل الصالح العام وصحة المواطن الشرقاوي.

أشاد محافظ الشرقية بمجهودات شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، وأداؤها المتميز في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة، والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف بصفة دورية، للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم كوب مياه نظيف لهم.

ومن جانبه، أشار المهندس عبد الشافي عبد العزيز، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، إلى أن حصول الشركة على تجديد اعتماد شهادة الإيزو للمعمل المركزي للعام الخامس وبدون أي ملاحظات، كان نتيجة لتضافر جهود جميع العاملين بالشركة ،وسعي الشركة إلى توفير كافة سبل الدعم لتطوير منظومة الجودة بهدف تقديم كوب ماء نظيف للمواطنين.