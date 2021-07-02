شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: المحافظة تواصل تطبيق منظومة التصالح على الوجه الأكمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المواطنين بضرورة إستثمار فرصة مد مهلة إستكمال المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح في مخالفات البناء للمستندات اللازمة لقبول طلب التصالح لمدة شهر تنتهى بنهاية شهر يوليو الجارى بضرورة إستثمار هذه الفرصة الذهبية لإستكمال المستندات المطلوبة حتى تتمكن اللجان المختصة بإنهاء الملفات في أسرع وقت ممكن، ولاسيما أنه في حالة عدم إستكمال المستندات خلال هذه المهلة ستقوم اللجان برفض التصالح تطبيقاً لقانوم التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

وأوضح عطية، أن المحافظة تواصل تطبيق منظومة التصالح على الوجه الأكمل، حيث تم حتى الآن فحص 2800 ملف، فيما وصلت عدد الملفات المقبولة إلى 2000 ملف، في حين جارى إستكمال فحص باقى الملفات، بينما تم معاينة 1700 ملف من إجمالي 20 ألف و320 طلب تقدم بها المواطنين للتصالح خلال الفترات السابقة .

وأشار إلى أنه كان قد تم إعطاء مهلة من المحافظة حتى نهاية يونيو الماضى لإستكمال الإجراءات ودفع الرسوم المقررة لكل من حصل على إخطار بقبول التصالح ( نموذج 6 ) للحصول على الموافقة النهائية للتصالح، وفي حالة الدفع النقدى لقيمة التصالح بالكامل يحصل على خصم 25 % من إجمالي المبلغ المطلوب وتوصيل المرافق مباشرة.