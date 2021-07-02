شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان مانجو أسوان يوصي بإطلاق مبادرة زراعة 50 مليون شجرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت بمحافظة أسوان مهرجان المانجو.. أسوان 2021، والذي نظمته إدارة الاستثمار بالمحافظة على مدى خمسة أيام برعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان حيث يأتى المهرجان بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وتسعى المحافظة أسوان من خلاله استثمار ثرواتها الطبيعية ومنتجاتها الزراعية وتسويقها إقتصادياً .

وأوضحت الدكتورة غادة أبوزيد نائبة المحافظ أن مهرجان المانجو شهد العديد من التنسيقات منها عرض الأصناف غير المعروفة للمانجو وطرحها على كبار التجار والمصنعين والمستثمرين والمصدرين نتج عنها صفقات تجارية تمثل طلبا دائما لتوريد كميات كبيرة من أنواع معينة من المانجو، أهمها طلب احدى الشركات الصناعات الغذائية لتوريد كميات لها، لافتة إلى أنه تم تنظيم حلقة نقاشية مع المزارعين للتعرف على الصعوبات والمعوقات التي تواجههم حيث تم طرح عدة اقتراحات أهمها إيجاد رابطة منتجي المانجو، بجانب إيجاد منصة تسويق ألكترونية دائمة تسهل عليهم التواصل مع المصنعين والمصدرين.

وكشفت أبوزيد عن أن الهدف الاقتصادي من المهرجان هو تبني مشروع قومي لزيادة المساحة المنزرعة بالمانجو بأسوان لتصل إلى ٧٠ ألف فدان بحيث يصل حجم الإنتاج إلى ٦٠٠ ألف طن سنوياً وبما يحقق الوصول إلى 50 مليون شجرة مانجو بأسوان، من خلال طرح هذه المزارع المتخصصة بشتلات لأصناف خاصة مستهدفة بالتصدير، واضحة بأهمية ربط هذا الهدف الاستراتيجي بإقامة مدينة لوجستية للمانجو تتولى خدمات الفرز والتعبئة والتغليف والتخزين والتبريد والتسخين، فضلا عن إقامة وحدات مركزات لرفع القيمة المضافة من الأصناف الأقل جودة، بحيث تخلق سلسلة متكاملة من الإنتاج إلى التصدير للمانجو.

مهرجان المانجو السنوي في أسوان - صورة أرشيفية

مهرجان المانجو السنوي في أسوان - صورة أرشيفية

مهرجان المانجو السنوي في أسوان - صورة أرشيفية

مهرجان المانجو السنوي في أسوان - صورة أرشيفية

مهرجان المانجو السنوي في أسوان - صورة أرشيفية

مهرجان المانجو السنوي في أسوان - صورة أرشيفية

مهرجان المانجو السنوي في أسوان - صورة أرشيفية

مهرجان المانجو السنوي في أسوان - صورة أرشيفية

مهرجان المانجو السنوي في أسوان - صورة أرشيفية

مهرجان المانجو السنوي في أسوان - صورة أرشيفية