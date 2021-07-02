شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة: تسهيلات لكبار السن وغير القادرين على التعامل الإلكتروني لدخول معرض الكتاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إن الدورة الـ52 الاستثنائية لمعرض الكتاب جاءت لدعم الناشرين وصناعة النشر في مصر والعالم العربي.

وأضافت، خلال لقائها على المنصة الالكترونية لمعرض الكتاب، أن تذاكر المعرض مجانية، ولا يمكن الدخول المعرض إلا من خلال المنصة الإلكترونية وهو ما يعد انجازا كبيرا، وسيرسخ من فكرة الحجز الالكترونى في الدورات المقبلة.

وأكدت أن تجربة وزارة الثقافة مع فيروس كورونا نتج عنه تطوير للمحتوى الفكرى فضلا عن توثيق كل الإنتاج الإبداعية لأنه بشكل ثروة قومية.

ولفتت إلى أن الوزارة قدمت تسهيلات لكبار السن وغير القادرين على التعامل الإلكترونى والسماح لهم بالدخول على ألا يزيد الاقبال اليومى على 100 ألف زائر.