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لطلاب الثانوية العامة.. كيف تمتحن المواد غير المضافة للمجموع غدا

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القاهرة - سامية سيد - تتيح غدا السبت 3 يوليو الجارى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية، لتمكين الطلاب من امتحانها، ونقدم فى السطور التالية خطوات أداء الامتحان فى المواد غير المضافة.

 

- تتيح الوزارة أسئلة المواد غير المضافة عبر موقعها الرسمى.

- يقوم الطلاب بطباعة الأسئلة.

- يتم الإجابة عنها فى المنزل.

- تشمل مواد "التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد ومادة الإحصاء وتراجمها".

 

- يتاح لجميع طلاب الثانوية العامة فى المدارس الرسمية والخاصة والدولية والنيل ومدارس المتفوقين (STEM) وطلاب الدمج والمكفوفين المواد غير المضافة.

 

- تتاح أسئلة المواد التي لا تضاف للمجموع على شكل (بوكليت) يقوم الطالب بطباعته من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

 

- يتم تسلم ورقة الأسئلة والإجابة الإجابة  لرئيس لجنة السير في أول أيام الامتحان.

 

- تقوم لجان السير بتسليمها للجنة النظام والمراقبة المختصة.

 

- بالنسبة لطلاب المدارس الدولية يكون التسليم للجنة النظام والمراقبة المختصة عن طريق مندوب المدرسة.

 

- بالنسبة للطلاب المكفوفين سيتم إتاحة الامتحانات على الموقع الرسمي للوزارة (نسخة مبصر).

 

-  تسليم الطالب فى أول أيام الامتحان (نسخة برايل) أوراق إجابة وللطالب الحق في الاختيار بين الإجابة على تلك المواد بمرافق أو اجابتها بطريقة (برايل).

 

-  بالنسبة لمادة اللغة العربية فقط لطلاب المدارس الدولية سيتم إتاحتها (كراسة الأسئلة) على الموقع الإلكتروني للوزارة بعد أداء طلاب المدارس الرسمية والخاصة لها.

 

- يتم الإجابة عليها فى نفس ورقة الأسئلة وتكون طريق تسليمها للجنة النظام والمراقبة عن طريق مندوب المدرسة أسوة بمواد التربية الدينية والتربية الوطنية.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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