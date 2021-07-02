شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تحويلات خطوط الغاز الطبيعى المتعارضة مع مسار محطات المترو بالهرم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت محافظة الجيزة فجر اليوم أعمال تحويلات خطوط الغاز الطبيعى المتعارضة مع مسار محطات مشروع مترو الانفاق الخط الرابع وذلك بإجراء قطع عرضى بشارع الأهرام أمام شارع ناصر الثورة.

وأكدت محافظة الجيزة، فى بيان اليوم، أن الأعمال بدأت اليوم الجمعة وتستمر حتى صباح يوم الأحد الموافق 4 يوليو الجارى، على أن تكون الأعمال بدءًا من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً فقط دون تعطيل حركة المرور .

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن الأعمال سوف تستلزم إجراء غلق جزئى بشارع الأهرام بالإتجاهين وتقاطعه مع شوارع ناصر الثورة والوحدة العربية والظافر خلال تلك الفترة المشار إليها .

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قد وجه رئيس حى العمرانية بالمتابعة الميدانية للأعمال وسرعة رد الشئ لأصله عقب الانتهاء من الاعمال المشار إليها مؤكداً بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامه المواطنين كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.