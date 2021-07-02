شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى فلكيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، أبرزها ما كشفته الحسابات الفلكية عن أن الثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى فلكيا.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

مصر تتوصل مع 129 دولة لاتفاق لمعاملة الشركات متعددة الجنسيات ضريبيا

اعلن محمد معيط، وزير المالية عن اتفاق تاريخي توصلت له 130 دولة منها مصر يتعلق بمجال الضرائب الدولية حول كيفية توزيع الضرائب المتعلقة بالشركات متعددة الجنسيات وبصفة خاصة الشركات العاملة في مجال الاقتصاد الرقمي عبر المنصات الرقمية دون وجود كيان قانوني لها في كثير من الاسواق العاملة بها.

وزير الإسكان يكشف نسب تنفيذ مشروع سكن لكل المصريين بحدائق العاصمة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لعشرات الآلاف من الوحدات السكنية الجارى تنفيذها بمشروع "سكن لكل المصريين" بمحاوره المتنوعة، بمدينة حدائق العاصمة، وكذا العديد من المشروعات الخدمية الجارى والمقرر تنفيذها بالمدينة، لتوفير الخدمات المختلفة للسكان.

قطع مياه الشرب عن 4 مناطق بالقاهرة بدءا من 10 مساء اليوم وحتى 6 صباح السبت

تشهد مناطق ( امتداد 15 مايو _ سجن 15 مايو _ مدينة الابطال ، والمثلث بحلوان )، بمحافظة القاهرة، انقطاع فى مياه الشرب، لمدة 8 ساعات، من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة حتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى غدا السبت .

مبادرة كلنا واحد توفر أغذية بأسعار مخفضة فى 755 منفذا

قامت وزارة الداخلية بإطلاق المرحلة الثامنة عشرمن مبادرة ( كلنا واحد )، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كافة مستلزمات ومتطلبات المواطنين من (سلع "غذائية إستراتيجية، أساسية، لحوم الأضحية"– مستلزمات طبية وقائية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تيسيراً على المواطنين، وذلك بالتنسيق مع عدد (19) من السلاسل التجارية الكبرى باجمالى (755) فرع على مستوى الجمهورية .. وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى تلك المجالات للمشاركة فى المبادرة .

انطلاق فعاليات مهرجان سباق الهجن بالساحل الشمالى بعد قليل.. فيديو وصور

تنطلق بعد ساعات قليلة من هذا اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان سباق الهجن بمدينة العلمين على الساحل الشمالى، ومن المقرر أن تبدأ إنطلاقة الفعاليات التى تتواصل حتى الأحد بإفتتاح مضمار سباق الهجن بمنطقة سيدى عبد الرحمن على بعد 20 كيلو من أبراج مدينة العلمين الجديدة، وهو أول مضمار لسباقات الهجن يقام بمناطق الساحل الشمالى ومحافظة مطروح .

اعرف عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا على مستوى الجمهورية ومواعيد العمل

تواصل وزارة الصحة والسكان، تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، حيث تم تخصيص عدد من المراكز للتطعيم على مستوى الجمهورية، مجهزة جميعها بعيادات وصالات لانتظار المواطنين ممن تلقوا اللقاح للاطمئنان على صحتهم.

السكة الحديد تطرح اليوم تذاكر قطارات عيد الأضحى المقرر سفرها 16 يوليو

تقوم هيئة السكة الحديد اليوم الجمعة بطرح تذاكر مقاعد قطارات عيد الأضحى المجدولة بجداول التشغيل الطبيعية يوم 16 يوليو الموافق 6 ذو الحجة للحجز أمام الجمهور، والسبت تطرح مقاعد القطارات التي ستتحرك يوم 17 يوليو الموافق 7 ذو الحجة.

100 مليار جنيه خُصصت لدعم القطاعات المتضررة بسبب كورونا.. اعرف أوجه صرفها

على الرغم من التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا، والتى طالت دول العالم أجمع وانهيار البعض منها إلا أن الاقتصاد المصرى تمكن من الصمود أمام تلك الأزمة والتعامل معها باحترافية تمكنت من إحداث توازن، وتعد تلك الجائحة هى واحدة من أكثر الصدمات والأزمات تعقيدا وتأثيرا فى العالم كونها أزمة مركبة بدأت بأزمة صحية وانعكست تداعياتها بتأثير سلبى على النشاط الاقتصادى العالمى، كما مثلت تهديدا حقيقيا لجهود التنمية فى العديد من الدول إلى جانب الآثار الاجتماعية التى خلفتها، وتستهدف الدولة تحقيق معدلات نمو اقتصادى خلال العام تبلغ نحو 5.4%.

11.8 مليار جنيه استثمارات مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط خلال 7 سنوات

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن إجمالى الاستثمارات التى خصصتها الدولة لقطاع مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط تقدر بـ 11.8 مليار جنيه خلال 7 سنوات، مؤكداً أن الأعوام الـ7 الماضية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة لتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بجميع محافظات الجمهورية لا سيما بصعيد مصر.

وزير الرى: إثيوبيا قابلت مرونة مصر بتعنت لمنع الالتزام بما تم الاتفاق عليه

شارك الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى فى المؤتمر الوزارى رفيع المستوى "مشاورات من اجل الوصول الى نتائج"، والذى تنظمه الحكومة الالمانية ممثلة فى وزارة البيئة الألمانية، والذى يعد من أهم المحطات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة نصف العقد الخاص بالمياه والمقرر تنظيمه فى عام 2023.

المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية تنظر الأحد قضية السفينة "إيفر جيفن"

تنظر الدائرة الأولى بالمحكمة الابتدائية الاقتصادية بالإسماعيلية، برئاسة المستشار هانى علام، رئيس الدائرة الأولى، وعضوية كل من المستشارين محمد الطحاوي، وأحمد رياض، سكرتارية حامد أحمد السيد، بعد غد الأحد، في الدعوى القضائية رقم 78 لسنة 2021، المقامة من قبل هيئة قناة السويس، لتثبيت الحجز التحفظى الموقع على سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN التى جنحت بقناة السويس فى 23 مارس الماضي، بعد أن تقرر تأجيل القضية إلى بعد غد الأحد، لمنح فرصة التسوية بين قناة السويس والشركة المالكة للسفينة بناء على رغبة الطرفين، وهو ما تم وكشف الطرفين عن الوصول إلى حل بشأن التسوية المقرر الإعلان عنها في منتصف الأسبوع المقبل.

الإسكان: بدء تسليم قطع أراضى "بيت الوطن" بالقاهرة الجديدة الأحد

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ بعد غد الأحد الموافق 4 يوليو، وحتى يوم الخميس الموافق 19 أغسطس المقبل، في تسليم قطع أراضي الإسكان "الأكثر تميزاً بالحي الرابع – بيت الوطن"، للفائزين بها بمدينة القاهرة الجديدة، مضيفاً أنه يتم الحضور إلى مقر جهاز مدينة القاهرة الجديدة لاستلام قطع الأراضي بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام بعد سداد قيمة الأرض طبقاً لكراسة الشروط.

مصرع سائق فى تصادم قطار مع سيارة نصف نقل على مزلقان بقنا

لقى سائق مصرعه، اليوم الجمعة، وذلك بعد تصادم قطار بسيارة نصف نقل أثناء عبور مزلقان الجزيرية، ما تسبب فى اصطدام قطار بها.

الحكومة تنفى إيقاف بطاقات الائتمان لمستفيدى "تكافل وكرامة" ‏

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن إيقاف بطاقات الائتمان الخاصة بمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" وعدم ‏قدرتهم على صرف المعاشات اعتباراً من يوليو 2021‏.

طقس الغد شديد الحرارة بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة تسجل 40 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غد السبت، استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة بأغلب الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 3: 4 درجات

الثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى فلكيا

كشفت الحسابات الفلكية، أن هلال شهر ذو الحجة لعام 1442 هجريا، يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثالثة والدقيقة 17 فجرا بتوقيت القاهرة المحلى يوم السبت الموافق 10 يوليو ( اليوم التالى ليوم الرؤية ) .

120 ألف جنيه سر اختراق سيد عبد الحفيظ الحظر الإعلامى قبل مباراة بيراميدز

علم الخليج 365 أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي حصل على 120 ألف جنيه مقابل ظهوره التليفزيوني الأخير، والذي جاء علي غير العادة قبل مواجهة مهمة بـ48 ساعة فقط، وظهر سيد عبد الحفيظ تليفزيونيا يوم الثلاثاء الماضي، فيما واجه الأهلي نظيره بيراميدز امس ببطولة الدوري العام، وهي المواجهة التي تعد واحدة من أهم مباريات الفريق الأحمر المتبقية قبل انتهاء مسابقة الدوري والذي يسعى المارد الأحمر للحفاظ عليه خاصة وأنه حامل اللقب، إلا أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2 ليخسر الأهلي نقطتين مهمتين فى صراعه مع الزمالك علي اللقب.

الزمالك يوافق على إعارة زيزو إلى اتحاد جدة لمدة موسم

اقترب أحمد سيد زيزو لاعب وسط الزمالك من الانضمام إلي فريق اتحاد جدة السعودي لمدة موسم علي سبيل الإعارة عقب تجديد تعاقده مع الزمالك الأسبوع الماضي.

صراع شرس فى ضربة بداية دور الثمانية بـ يورو 2020 اليوم.. نهائى مبكر بين إيطاليا وبلجيكا تحت شعار البقاء للأقوى فى رحلة الوصول إلى ويمبلى.. وإسبانيا تخشى مفاجآت سويسرا "الطموحة" بعد ضربة بطل العالم

تنطلق، اليوم الجمعة، مواجهات الدور ربع النهائى من بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، التى تستمر حتى 11 يوليو الجارى، إذ يلتقى المنتخبان السويسرى والإسبانى، ويصطدم المنتخب الإيطالى بنظيره البلجيكى فى مباراة من المتوقع أن تشهد ندية كبيرة.

جهود الدولة فى تأهيل وتمكين الشباب تتنامى.. الحكومة تفسح المجال للسواعد الفتية على كافة الأصعدة.. وتنشئ قاعدة غنية من الكفاءات الصغيرة.. وتطلق عددا من البرامج والمبادرات المتنوعة لاستغلال الطاقات الشابة

يمثل الشباب (أقل من 40 عام) حوالى 60% من التعداد السكاني لمصر وتعول عليهم الدولة في خطط التنمية والاستدامة، وتمكين الشباب كلمة كانت أشبه بالحلم في مصر، إلى أن جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2014 ووضع على رأس أولوياته الشباب وتقلدهم المناصب التنفيذية وتجلى ذلك في اتخاذ الدولة المصرية عدة خطوات نحو إفساح المجال للشباب على كافة الأصعدة، ورصدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات جهود الدولة في تأهيل وتمكين الشباب.

النقض بشأن "تعديل الزوجة طلبها من التطليق خلعاً إلى التطليق للضرر": من حق الزوج الاعتراض على التعديل طالباً الاستمرار فى الدعوى بصيغتها الأولى.. والحيثيات: له أن يحمى مصالحه بعدم الالتزام بالحقوق المالية

أصدرت محكمة النقض، حكماَ يهم ألاف المتضررين من الأزواج بشأن الطلاق خلعا والطلاق للضرر، قالت فيه: "حال تعديل الزوجة طلبها من التطليق خلعاً الي التطليق للضرر، يجوز للزوج اعتراضه على ذلك طالباً الاستمرار في دعوي الخلع حماية لمصالحه المشروعة بعدم التزامه بالحقوق المالية، حيث أن إلتفات الحكم عن طلب الزوج يعتبر خطأ وقصور، تكون علته تمكينها من استعادة حقوقها المالية الشرعية خلافاً لقاعدة أن الساقط لا يعود".

وزير الكهرباء يؤكد لـ"الخليج 365" أهمية ترشيد استهلاك الطاقة.. محمد شاكر: خطة رفع الدعم معلنة من 2016 وتعتبر الأطول بالعالم.. والمواطن هو من يحدد قيمة الفاتورة.. ونطبق مبدأ الشفافية فى التعامل مع عملائنا

بدأت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة فى تطبيق اسعار الشرائح الجديدة للعام المالى 2021/2022 والتى تم الإعلان عنها العام الماضي ومن المقرر أن تنتهى فى يوليو 2025 ، ومن المقرر أن تشهد الشرائح الـ6 الاولى زيادة 10 قروش على سعر الكيلو وات ساعة بينما لن يكون هناك أى زيادة فى الشريحة ال7 نظرا لأنها أعلى من التكلفة الفعلية وتعتبر دعما تبادليا بين المستهلكين.