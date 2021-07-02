شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات الخاصة 2021.. 95% للطب و90% للصيدلة و60% للإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية خلال اجتماعه الدوري الأخير برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، تطبيق نفس قواعد العام الماضى فيما يخص الحدود الدنيا للتقدم للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعى 2021/2022.

وفيما يلى ينشر ”الخليج 365” قرار المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بالعام الماضى بعد إقرارها، والمقررأن تطبق الضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق للعام الجامعى 2022/2021 ، حيث كان الحد الأدنى للتقدم العلم الماضى بكليات الجامعات:

1- 95 % للطب البشرى

2- 90 % كليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى

3- 80 % كلية الهندسة والطب البيطري

4- 70 % كليات الفنون التطبيقية وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحاسب

5- 60 % كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55% كليات الزراعة، وباقى الكليات.

كان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، على أهمية التعاون من جانب كافة الجامعات الخاصة مع الوزارة، لإنجاح نظام القبول الإلكتروني لالتحاق طلاب الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية بكليات الجامعات الخاصة، وذلك فى إطار سياسة الدولة نحو التحول الرقمى، وإرساء قواعد العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب تحقيقا لمبادئ الشفافية.