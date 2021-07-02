إنفوجراف.. ضبط 1500 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1532 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. وأعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية إنفوجراف يرصد جهود تلك الحملات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق

تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.