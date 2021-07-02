قبل استخدام الـ "مولوتوف والسلاح".. أمن القاهرة يحبط نشوب مشاجرة بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال مباحث القاهرة في إحباط نشوب مشاجرة بين صاحب سوبر ماركت وآخران بسبب خلافات بينهم في مدينة نصر.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدنية نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تلاحظ لها نشوب مشاجرة بين صاحب سوبر ماركت، و3 أشخاص مقيمين بدائرة القسم، وبحوزة الطرف الثاني (فرد خرطوش، طلقة من ذات العيار، 3 زجاجات مياة غازية معبأة بمادة سريعة الاشتعال.

أمكن السيطرة على طرفي المشاجرة وضبطهم، وبمواجهتهم اعترف الطرف الثاني بأنه نظرا لوجود خلافات بينه وبين الطرف الأول، قاموا بالوقوف أمام المحل المملوك للطرف الأول وحيازتهم للمضبوطات بقصد التشاجر معه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.