"اتخطفت من قدام البيت".. ضبط المتهمين بمساومة تاجر القليوبية لإطلاق سراح طفلته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

نجح رجال مباحث القليوبية بالتنسيق مع الأمن العام في ضبط المتهمين باختطاف طفلة ومساومة أسرتها على دفع فدية لإطلاق سراحها.

تبلغ لقسم شرطة العبور بمديرية أمن القليوبية من أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) بقيام 3 أشخاص "مجهولين" يستقلون سيارة باختطاف ابنته 7 أعوام، حال تواجدها أمام مسكنهما، وتلقيه اتصال هاتفي طلب خلاله المتصل دفع مبلغ مالي فدية نظير إطلاق سراحها.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبرفقتهم الطفلة المُختطفة وضبط السيارة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بتخطيط وتدبير من أحد المتهمين لعلمه بثراء والد المختطفة نظرا لطبيعة عمله كتاجر، والذي عرض على المتهمان الآخران مخططه الإجرامي نظير التحصل على مبلغ مالي يتم اقتسامه فيما بينهم.. وتم بإرشادهم ضبط الهاتف المحمول المُستخدم في المساومة.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.